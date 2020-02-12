وفاء عامر تدافع عن الطيار المفصول بسبب محمد رمضان

دافعت الفنانة وفاء عامر عن الطيار المفصول بسبب سماحه لمحمد رمضان بالتصوير داخل كابينة الطائرة .



وكتبت وفاء من خلال حسابها على الفيسبوك :" قرار إيقاف الطيار قرار ظالم - طيارة خاصة و فنانين كتير اتصوروا و ده عادي - أمنعوا التصوير لكن إيقاف حرام ده تعسف - أو مقصود لحد بعينه ".



وتجاهل النجم محمد رمضان استغاثة الطيار الذي تم فصله من عمله بعدما نشر مقطع فيديو وهو يقود الطائرة بجواره، وهو أمر مخالف لقواعد وقوانين عمله، رغم استغاثة الطيار برمضان لإستغلال علاقاته وإعادته للعمل إلا أنه تجاهل الأمر تمامًا .



وأعلن رمضان من خلال حسابه على الفيسبوك استعداده لحضور حفل عيد ميلاد أي متابع له وكتب: "كل شهر هعمل مسابقة على انستجرام وهختار واحد أو واحدة من جمهوري أحضر عيد ميلاده في المكان اللي يحدده.. جمهوري له حق عليا".



ولكن محمد رمضان لم يسلم من الإنتقادات وطالب عدد كبير من متابعيه بضرورة التدخل وإنقاذ الطيار وتوفير وظيفة له مؤكدين أنه تسبب في فصله من العمل.

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