رجاء الجداوي تعرب عن سعادتها بعد تكريمها بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

اعربت الفنانة رجاء الجداوي عن سعادتها وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة وأكد الفنانة رجاء الجداوي عن مستوى التنظيم الرائع للمهرجان. وكذلك أسوان الساحرة كما أكدت على أن أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية تعتبر منبع النيل كما قالت بأن أهلها النوبة طيبين وأهل كرم. وأكدت إنهاء سوف تقوم بزيارة المعالم السياحية والأثرية النوبة وأسوان وكذلك زيارة قرية غرب سهيل النوبية ذات الجمال الرائع والطبيعة الخلابة ومنظر النيل الساحر بأسوان. وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الفنانة رجاء الجداوى والمخرجة ناهد فريد شوقى، وأيضاً الممثلة السورية جومانا مراد، كما شمل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التى تبرز التراث والفن الأسوانى الأصيل. Advertisements قد يهمك ايضا: بوسي شلبي تنفي شائعة مرض رجاء الجداوي بلقطات من منزلها رجاء الجداوي بعد تداول شائعة وفاتها "ما بضحكش الموضوع بيأثر جدًا"

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