حكيم يطرح قلبي يا ناس في عيد الحب من البوم الراجل الصح

قرر حكيم طرح أحدث أغنياته "قلبي ياناس " وهي اغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب وهي من إخراج مازن نيازي و كلمات عصام حجاج والحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا واسلام شيبسي من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، على يوتيوب، الذي من المتوقع طرحه في الأسواق خلال الفترة القادمة. "الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم كافة ألوان الأغنيات، وحققت كل أغنياته نجاحات ضخمة عبر يوتيوب . قد يهمك أيضا: أغنية "سيبونا في حالنا" لـ حكيم تحصد 4.3 ملايين مشاهدة حكيم يطرح أغنية "رقصوني" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب

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