شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامى جمال يطرح أغنية "بيهم كلهم" احتفالاً بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان رامى جمال أغنيته الجديدة "بيهم كلهم" احتفالاً بعيد الحب، لتكون الأغنية الثانية التي يتم طرحها من ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بعد طرح أولى الأغنيات بعنوان "سقف" التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار الثلاث أيام الماضية وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلاً كبيرًا من قبل الجمهور، على أن يطرح الألبوم كاملاً في الأسواق خلال أيام.

وظهر في كليب "سقف" العديد من نجوم التمثيل والغناء والرياضة والإعلام ويأتى على رأسهم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش.

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ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

وعلق رامى جمال على أغنية سقف بعد طرحها وردود الأفعال المميزة الذى تلقاها حولها: قائلاً: "كلام كتير في قلبي لكل الناس اللي حولت الطاقة اللي كانت مزعلاني لطاقة فرحة انا بحبكم وبحاول أنا وكل اللي ساعدوني في صناعة الأغنية دي وتصويرها والنجوم اللي شرفوني بوجودهم أننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم".



رامى جمال

ويتعاون رامى جمال فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.