شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تطرح كليب "أنا مش مجروحة" غدا والان مع تفاصيل الخبر
وحسبما أكدت "شيماء : الكليب سيتم طرحه غدا الخميس بمناسبة عيد الحب، وهو يمثل حالة جديدة بالنسبة لها ويقدمها في ثوب جديد، وأضافت:اتعاون في الكليب مع للمخرج محمد لطفي وتم تصويره على مدار يومين، ما بين شوارع إحدى الكمبوندات الخاصة.
وتقول كلمات الأغنية :انا أصلي راهنت، أن احنا زمانا، في ناس بتحب، وعرفت أن أنا ضيعت سنين من عمري في كدب، أنا مش مجروحة، أنا بس ندمت، أن أنا سلمت لحب بجد، أنا مش مجروحة، مع ان أنا قبلك قلبي ارتاح والا سبته لحد.
وطرحت المطربة شيماء الشايب مؤخرا ميني ألبوم "حاسة بيأس"، عبر قناتها على موقع يوتيوب، ويتضمن 4 أغاني، صورتها على طريقة الفيديو كليب هي أغنية "حافظ صم" كلمات محمد أشرف، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هاني ربيع، وإخراج متى رشدي، و أغنية "حاسة بيأس" كلمات محب غبور، ألحان أحمد العتباني، توزيع أسامة سامي، وأغنية "ربنا يديم اللي بينا" كلمات مؤمن سالم، ألحان نادر نور، توزيع ياسر، وأغنية "بجيب في سيرتك" كلمات نادر عبد الله ، ألحان تامر عاشور، توزيع كريم أسامة، وجميعها من اخراج متى رشدي وتم إذاعة عدد من الأغانى على عدد من المحطات الاذاعية.
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