شكرا لقرائتكم خبر عن هل رفضت سفارة أمريكا منح حمو بيكا تأشيرة دخول أراضيها؟ نجم المهرجانات يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينتظر مغنى المهرجانات حمو بيكا رد السفارة الأمريكية على طلبه للحصول على تأشيرة دخول الأراضى الأمريكية من أجل إقامة حفل هناك، بعدما تواصل معه متعهد حفلات لتنظيم عدد من الحفلات الغنائية خلال مارس المقبل للجالية المصرية المقيمة على الأراضى الأمريكية.

ونفى بيكا فى تصريح لـ"الخليج 365" ما أشيع حول رفض السفارة الأمريكية طلبه للحصول على التأشيرة الخاصة لدخول أراضى واشنطن، قائلا: "ما زلت فى مرحلة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفرى، ومفيش سبب لرفض التأشيرة".

ويأتي إعلان حمو بيكا عن حفله في أمريكا، رغم إحالة نيابة الدخيلة بالإسكندرية محاكمة محمد محمود مصطفى والشهير بـ"حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة بجلسة 15 فبراير الجارى بتهمة سب وقذف هانى شاكر داخل نقابة المهن الموسيقية، وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، بلاغا بنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين، إن حمو بيكا تعدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب هلال تواجده بنقابة الموسيقيين.

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وأضاف فى بيان له، أن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، بعد وصوله إلى سرايا النيابة، واستمر التحقيق ساعة كاملة لاستجوابه فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه .

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اخلاء سبيل حمو بيكا من سرايا النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء فى حفل بمدينة دمياط، واستمرار القضية إلى أن تم إحالتها لمحكمة جنح الدخيلة وتحديد أول جلسة لمحاكمته.