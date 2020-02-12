شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة فهمى: "التمثيل وحشنى أوى.. وقاعدة مستنية الفرج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لطيفة فهمى لـ الخليج 365، أنها لم يعرض عليها أية أعمال درامية أوسينمائية حتى الأن "التمثيل وحشنى أوى"، مشيرة إلى أنها دائماً تتابع الأعمال التي تعرض على القنوات وتشاهد كل جديد من أجل متابعة الفن بوجه عام ، موضحة أنها لا تعرف السبب الذى يمنع من مشاركتها فى الأعمال الفنية المقرر أن تعرض فى رمضان، وأنها على استعداد لتقديم أى دور يتناسب معها .

وأشارت لطيفة، إلى أنها دائماً ما تنوه عبر صفحتها الشخحصية على موقع التوالص الأجتماعى "فيس بوك" عن إعادة عرض أعمالها الفنية، وكان أخرها مسلسل "فوق مستوى الشبهات" التي شاركت فيه بجانب النجمة يسرا ومراد مكرم ونجلاء بدر وآخرون، إخراج محمد على .

يشار على أن الفنانة لطيفة فهمى قدمت آخر أعمالها مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، فتحى عبد الوهاب، سمر مرسى، محمد عز، أحمد كشك، إيمان العاصى، وعدد كبي رمن النجوم، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، انتاج سينرجى ، كما قدمت مسلسل "فوق مستوى الشبهات" للنجمة يسرا، وشارك في بطولته مراد مكرم، أحمد حاتم نجلاء بدر، سيد رجب، تأليف أمين جمال، وإخراج محمد على.