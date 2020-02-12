شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: شاكوش وعمر كمال اعتذرا لحماقي ومدين وماحدش اعتذر للشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران"، وتحوله إلى الأكثر استماعًا في مصر، بل واحتلاله المركز الثانى، في قائمة "الساوند كلاود"، اعتذر صناع العمل للنجم محمد حماقى ومدين، بسبب لحن المهرجان وتشابهه مع لحن أغنية "حاجة مستخبية"، ولكن الشاعر الغنائى أبدى اندهاشه من اعتذار شاكوش وكمال لحماقى ومدين، دون أن يعتذرا لكاتب الكلمات.

وقال أيمن بهجت قمر على حسابه على تويتر، "لافت انتباهى إن شاكوش وعمرو كمال نازلين اعتذارات لحماقي ومدين ومافيش اعتذار للشاعر محمد عاطف اللي كاتب أغنية حاجه مستخبية على أساس أيه مش فاهم ! هو صاحب حق ومش معنى إنك تغير كلامه أنك تعتذر للملحن والمطرب لأ هو كمان حقه وحقه كمان يوقفها وياخد تعويض كبير."



أيمن بهجت قمر

وتابع " لان حذف كلماته والتحوير فيها جريمه وسطو أدبي .. اللهم بلغت عشان بصراحه الموضوع مستفز والناس لازم تعرف الحق مع مين هي مش بالنجومية .. وبتعتذر للمطرب أساسا ليه مش فاهم"



تغريدة ثانية

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تفوقت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لاكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير"ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط، ونشر إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقا عليها " أسخن 8 أغانى على ساوند كلاود".

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.