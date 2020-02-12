شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش يرد على عمر كمال: "معنديش مشاكل مع حد جوه الوسط الفني ولا برة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه مهرجان "بنت الجيران"، للمغنى الشعبى حسن شاكوش، حيث أصبحت الأغنية، هي الأكثر استماعًا في مصر، وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وقدمها الكثيرون بأشكال مختلفة، ولكن يظل المهرجان الأصلى، هو الأكثر شهرة واستماعًا في مصر، وربما عدد كبير من الدول العربية أيضا، بل إن الأغنية، حقق المركز الثانى في قائمة "ساوند كلاود"، عالميًا.

حسن شاكوش، قال فى تصريح لـ"الخليج 365": "ماعنديش مشاكل مع حد جوه الوسط الفني ولا برة"، وذلك تعليقا على تصريحات زميله "عمر كمال"، الذى شاركه غناء أغنية "بنت الجيران"، والذى قال أيضًا إن المهرجان تعرض لمشاكل كثيرة قبل انطلاقه وأنه قام بحل تلك الأمور ليظهر العمل إلى النور، وأنه سعى بشكل كبير للترويج للعمل على صفحته الشخصية وصرف مبالغ مالية لعمل الدعاية، إلا أنه بعد النجاح الكبير للمهرجان وجد نفسه مهمشًا ويتم تجاهل دوره في إنجاح المهرجان رغم أنه شريك نجاح في المهرجان.وأضاف عمر أنه لم يتقاض مليمًا واحدًا من عائد "اليوتيوب" رغم أن المهرجان حقق 83 مليون مشاهدة، وما زال يحقق مشاهدات أخرى، و"شاكوش خد الفلوس كلها"، مشيرًا إلى أنه يسعى للحصول على حقه الأدبى.

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وعما اذا كان كمال قام بتحرير عقود لضمان حقوقه المالية في المهرجان، قال عمر كمال إنه كان يتعامل بنية صافية ولم يقم بتحرير أي عقود تضمن حقوقه لكنه على الأقل يحاول الحصول على حقه الأدبي كشريك نجاح بنسبة 50%.