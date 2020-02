شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يكبر يحلى.. براد بيت أنيق ووسيم بـ"slow motion".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى النجم براد بيت بشهرة كبيرة لوسامته الشديدة، وأناقته من ناحية، وأدائه التمثيلى القوى من ناحية أخرى، وقبل أيام قليلة احتفل محبو النجم الوسيم بحصوله على جائزة أوسكار كأفضل ممثل مساعد، عن مشاركته في فيلم once upon a time in Hollywood".

ونشر كول واليزر، المخرج الشاب، فيديو للنجم براد بيت بطريقة "slow motion"، وذلك عبر حسابه الرسمي بانستجرام، من فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل أيام قليلة، وحصد الفيديو عدد كبير من المشاهدات قارب على النصف مليون، بعد ساعات قليلة من نشره للفيديو.

كان براد بيت قد ألقى خطابا اعتبرته الصحافة العالمية خطابا سياسيا، حيث انتقد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن محاكمة الرئيس الأمريكى ترامب، حيث قال لقد أخبروني أننى لم أجد هنا سوى 45 ثانية، وهو تلميح واضح لما حدث بالجلسة، وأهدى فى نهاية خطابه الجائزة إلى أولاده، قائلا، أنا أعشقكم.

جائزة الأوسكار التى نالها براد بيت كأفضل ممثل مساعد هى الأولى فى مجال التمثيل، حيث سبق وفاز بجائزة الأوسكار أفضل فيلم عن فيلم 12 عاما من العبودية، حيث كان مشارك فى العمل كمنتج وضيف شرف.

شهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب أيضًا من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.

وسعيًا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.