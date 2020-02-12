شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لـ شويكار من آخر ظهور لها على شاشة السينما قبل ابتعادها نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الكبيرة شويكار عدم نيتها خوض تجارب سينمائية أو درامية جديدة خلال الفترة المقبلة موضحة أنها لا تستطيع الظهور أمام شاشات التليفزيون كما كان في السابق، حيث قالت: "اتكسف أطلع قدام الناس دلوقتى"، إلا أنه لا يوجد لديها مشكلة في المشاركة خلال المسلسلات الإذاعية خاصة أنها تستعمل صوتها فقط ولذلك، ولذلك فهى تستعد لتسجيل مسلسل إذاعي جديد خلال الفترة المقبلة.

وجاء إعلان شويكار ذلك بعدما خرجت شائعات حول حالتها الصحية وإصابتها بجلطة، إلا أنها نفت ذلك تمامًا في تصريحاتها لـ"الخليج 365" أمس الثلاثاء، إضافة إلى إجرائها أكثر من مداخلة هاتفية على الفضائيات لمطمأنة الجمهور على صحتها حيث أكدت أنها لا تعانى من أي شيء وكل ما خرج حولها في الساعات الماضية مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.



شويكار من فيلم كلمنى شكرا

وتغيب شويكار عن السينما منذ 10 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كلمنى شكرا" الذى قام ببطولته عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وحورية فرغلى وداليا إبراهيم وصبرى فواز وشادى خلف وإيمان أبو المجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصرى، أما الدراما التليفزيونية فقدمت آخر مسلسلاتها "سر علنى" مع غادة عادل واياد نصار ومايا نصرى وأحمد فهمى وسامى العدل عام 2012.

وظهرت شويكار في فيلم "كلمنى شكراً" بدور "رابحة" والدة عمرو عبد الجليل وتسكن معه في حارة شعبية وقدمت الشخصية مرتدية الحجاب والجلباب طوال الأحداث، وذلك كان الظهور الأخير لها على شاشة السينما وذلك قبل إعلانها أنها تخجل من الظهور مرة أخرى على الشاشات.



شويكار فى آخر افلامها كلمنى شكرا

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شويكار فى فيلم كلمنى شكرا



شويكار فى آخر ظهور سينمائى



الفنانة شويكار من فيلم كلمنى شكرا