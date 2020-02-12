شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "دماغ شيطان" من بعض السينمات بسبب قلة إيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت بعض دور العرض السينمائى رفع فيلم "دماغ شيطان" بطولة الفنانين رانيا يوسف وباسم سمرة، وذلك بعدما حقق إيرادات ضئيلة للغاية منذ انطلاق عرضه في السينمات يوم 22 يناير الماضى، حيث وصلت إيراداته 78 ألف جنيه حتى الآن، وهو رقم ضئيل للغاية في ظل تواجد فيلمى "لص بغداد" للنجم محمد إمام، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى ، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

فيلم "دماغ شيطان" يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

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الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.

وعرض مؤخرا لـ رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، بمشاركة أسماء أبو اليزيد وإخراج أحمد الجندى، ولاقى المسلسل صدى واسعاً، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل، خاصة أن جدتها علمتها الأصوال والأعراف فى المجتمع العربى.

وكشفت الحلقات الأولى من المسلسل عن خطوط درامية محتلفة ومميزة لأبطال المسلسل، إذ أن (أحمد مجدى) وزوجته (هبة عبد العزيز) يفشلان فى الإنجاب، تحاول نادين- هبة عبد العزيز الحمل عن طريق التلقيح، ولكن بسبب خطأ الدكتورة علياء (مريم الخشت) شقيقة شادى، ثم تطورت الأحداث لتحقن أسماء أبو اليزيد - الآنسة فرح عن طريق الخطأ.