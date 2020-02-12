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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجه الفنان خالد سليم، الشكر لجمهور الإسكندرية، عقب إخطاره بنفاد تذاكر حفله بالمحافظة المقرر لها يوم الجمعة المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.
ونشر سليم، صورة له، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "شكرًا لجمهور الإسكندرية.. تذاكر حفل عيد الحب في مسرح سيد درويش بالإسكندرية..خلصت، وكل الكراسي اتحجزت، مستنيكم يوم الجمعة نحتفل سوا بعيد الحب".
يذكر أن، خالد سليم انتهى مؤخرًا من تصوير أغنيته الجديدة "اللى فات مات" على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، ومن المقرر طرحه فى عيد الحب.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم يوجه رسالة لجمهوره عقب نفاد تذاكر "عيد الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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