مخرج مسلسل"ولاد إمبابة "يؤكد مشاركة "حسن شاكوش" ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المخرج ممدوح زكي عن دهشته من نفي مغني المهرجانات حسن شاكوش علمه بأنه ضمن أبطال مسلسل "ولاد إمبابة".

وأوضح زكي في تصريحات خاصة لمصراوي:" الشركة المنتجة للعمل أكدت تعاقدها مع المغني، ولذلك فوجئت بالتصريح الذي نُشر على لسان حسن شاكوش، وعندما سألت الشركة المنتجة للمسلسل أكدت أن التعاقد تم بالفعل".

وأضاف: "من المقرر أن يقوم شاكوش بتصوير مشاهده الأسبوع المقبل، ورغم أن المسلسل يضم نخبة من نجوم الأغنية الشعبية، مثل أحمد شيبه، سعد الصغير، نادر أبو الليف، وريكو، إلا أن بعضهم يشارك كممثل فقط".

مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة عدد من النجوم من بينهم سمير غانم، وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة، وسعد الصغير، وشمس ونادر أبو الليف، وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي وبوسي شاهين، ومن تأليف أيمن بكري، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل