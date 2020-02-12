"كايدهم.. وخربت بيت الطيار".. تعليقات متابعي محمد رمضان على "فيديو الدكتور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انقسمت تعليقات متابعي الفنان محمد رمضان، بين مؤيد ومعارض، بعد نشره مقطع فيديو على انستجرام يظهر فيه داخل غرفة العمليات يجري عملية جراحية، إلا أنه فاجئ جمهوره وهو يداعب الكاميرا بعينيه ويبتسم، معلقا: "الدكتور اللي صورني، وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وربط قطاع كبير من الجمهور، بين الفيديو وواقعة وقف أحد الطيارين عن العمل، بسبب سماحه لمحمد رمضان بالتصوير داخل "كابينة" القيادة بالطائرة، والسجال الذي دار بين الفنان والطيار بسبب هذه الواقعة.

وفسر متابعون الفيديو على أنه تحدي من "رمضان" تجاه الطيار الموقوف، خاصة أن الأول أكد أنه تم وقفه عن العمل "مدى الحياة"، واعتبر البعض عبارة رمضان تهكما على ما حدث للطيار.

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وانتقد معلقون رمضان قائلين: "مش حرام لما توقف طيار عن عمله"، و"خربت بيت الطيار"، و"رجع للطيار حقه حرام عليك"، و"يقصد سالفة الطيار"، وغيرها.

بينما فسر آخرون الفيديو على أن رمضان يجري عملية جراحية بالفعل، وقال بعضهم: "سلامات"، و"الأسطورة"، و"يا كايدهم"، و"كل الحب لمحمد رمضان"، و"بتجنن يا أسطورة".

كان الطيار أشرف أبو اليسر ظهر في مقطع فيديو مؤخرا، هاجم فيه محمد رمضان، وقال إن الفنان طلب التقاط صورة تذكارية من كابينة القيادة لكي يشاهدها نجله "علي"، وشدد الطيار على رمضان بعدم نشرها، بينما خالف الأخير الأمر.

وعاد "رمضان" بعدها ليقول إن الطيار طلب منه تعويض وصل لـ 9 ملايين ونصف مليون جنيه، إلا أنه قام بحذف الفيديو بعد ساعات من نشره.