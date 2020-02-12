تراند اليوم : بالفيديو.. فنان عربي شهير يرفض 400 ألف دولار مقابل الغناء مع إسرائيلي

كشف الفنان التونسي لطفي بوشناق، أنه رفض عرض الغناء مع فنان إسرائيلي مقابل 400 ألف دولار ورفضه لما تسمي بصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوشناق في فيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تاريخ لن يسمح لي بالغناء مع إسرائيلي وأنه لا يضحي بهذا من أجل دولارات لأن ذلك يتعارض مع مبادئي وموقفه المؤيد للقضية الفلسطينية



وأوضح الفنان التونسي أن ما تسمي صفقة القرن تجحف الحقوق الفلسطينية، وأن فلسطين للفلسطينيين وللأمة العربية، والقدس عربية.

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والمعروف عن بوشناق أنه ينظر إلى التاريخ، وبأن مواقفه هي التي ستبقى، والتاريخ لا يمكن شراؤه بالنقود، حيث أدى عشرات الأغاني المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة من قبل إسرائيل، والرافضة لصفقة القرن، من بينها "ماذا ستفعل" و"أجراس العودة" و"خليك صامد يا فلسطيني".