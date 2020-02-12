اعتقال والد ليندسي لوهان بعد تعنيف زوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - اعتقلت الشرطة الأمريكية مايكل لوهان Michael John Lohan، والد الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان Lindsay Lohan، بتهمة تعنيف زوجته.

وفي التفاصيل، تم إلقاء القبض على مايكل لوهان، البالغ من العمر 59 عاماً، بعد أن ادعت عليه زوجته كيت ميجور؛ بأنه هاجمها في منزلهما بهامبتونز، نيويورك.

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وورد في التقارير أن السبب وراء شجارهما ومهاجمته إياها؛ كان مواجهته له بسجلات تصفح مواقع الإنترنت الخاصة به، التي تظهر تعامله مع مواقع مشبوهة، وبالتالي خيانتها.

اعتقال Michael John Lohan



كما أظهر التقرير، الذي نشرته إحدى الصحف البريطانية، أن لوهان ألقى على زوجته شماعة بلاستيكية أثناء بحثها عن حيوانها الأليف "الهامستر"، قبل أن يمسكها من حلقها، تاركاً عليها كدمات واضحة، خاصة على الجانب الأيمن من رقبتها، وقام باعتصار يديها بشدة، لدرجة أن الكرة الخاصة بحيوانها الأليف التي كانت تحملها، قد انشطرت، وكان يتابع ضربها وركلها، إضافة إلى تهديدها بالطعن.

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يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الاتهام بالعنف إلى لوهان من قبل كيت؛ إذ سبق ذلك عام عام 2011، حيث تم اعتقاله بعد محاولته إلقاءها من الشرفة.

يذكر أن لوهان وكيت تزوجا عام 2014، ثم انفصلا بعد عام من الزواج في عام 2015، ثم عادت المياه إلى مجاريها، ولديهما ابنان؛ لاندون 7 سنوات، ولوغان 5 سنوات.

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