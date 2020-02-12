هكذا هنأت كورتني كوكس زميلتها جينيفر أنيستون بعيد ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - استغلت النجمة كورتني كوكس Courteney Cox مناسبة عيد ميلاد زميلتها النجمة جنيفير أنيستون Jennifer Aniston؛ لتوجه لها بعض الكلمات التي عبّرت فيها عن حبها الكبير لها.

وقالت كوكس: "مهما حاول الناس أن يكونوا مثلها.. لن تكون هناك جينيفر أنيستون أخرى أبداً. عيد ميلاد سعيد لصديقتي العزيزة، أحبك".

كما تلقت النجمة العديد من المعايدات من أصدقائها وزملائها؛ بمناسبة ذكرى ميلادها الـ51.

يذكر أن جينيفر أنيستون كانت قد أجابت، عند حلولها ضيفة في برنامج إيلين ديجينيريس، رداً على سؤال الأخيرة حول احتمال مشاركتها في جزء جديد من friends، الذي قدمته مع كورتني كوكس، قائلة: "لِمَ لا؟ هل تعلمين، لأني أخبرتك سابقاً أنني أوَّد ذلك".

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