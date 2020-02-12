كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2020 07:34 مساءً - طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الفيديو كليب الخاص بأحدث أغنياتها «القوية» اليوم عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على «يوتيوب».



الأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان : فضل سلیمان، وتوزیع : جیمی حداد ، ومیکس وماسترینغ : محمد المقهور،

ويقول مطلعها: "بهجرك قسي عودي / بعيني الفرح شفتو

عم بفرض وجودي / ال معك ما عرفتو

أنا ال ما فيك تجرحا / قوية قبلك سمّوني

أنا دموعي ما بمسحا /أنا بمسح يللي بكوني"









وكانت نوال قد أحيت عدة حفلات خلال الفترة الماضية، منها حفل غنائى بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا من خلاله، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها بالمملكة، وشاركها الغناء في هذا الحفل الفنان عبد الله الرويشد، والثانية فى القرية العالمية بدبى وسط حضور جماهيرى كبير الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة.



كذلك تستعد نوال لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة.

حقيقة تصوير نوال الزغبي فيديو كليب في السعودية



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نوال الزغبي تعلنها.. أنا «القوية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.