شيماء الشايب تستعد لطرح "أنا مش مجروجة".. بمناسة عيد الحب

تستعد المطربة الشابة شيماء الشايب من طرح أغنية جديدة بعنوان "أنا مش مجروحة" غدا الخميس، بمناسبة عيد الحب وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "أنا مش مجروحة" من كلمات الشاعر الغنائي خالد زكريا وألحان عمرو عباس وتوزيع موسيقي روكيت وميكس وماستر ماهر صلاح. كلمات الشاعر الغنائي خالد زكريا وألحان عمرو عباس وتوزيع موسيقي روكيت وميكس وماستر ماهر صلاح. وتقول الأغنية: أنا أصلي راهنت، أن احنا زمانا، في ناس بتحب، وعرفت أن أنا ضيعت سنين من عمري في كدب، أنا مش مجروحة، أنا بس ندمت، أن أنا سلمت لحب بجد، أنا مش مجروحة، مع ان أنا قبلك قلبي ارتاح والا سبته لحد. احنا زمانا، في ناس بتحب، وعرفت أن أنا ضيعت سنين من عمري في كدب، أنا مش مجروحة، أنا بس ندمت، أن أنا سلمت لحب بجد، أنا مش مجروحة، مع ان أنا قبلك قلبي ارتاح والا سبته لحد.

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