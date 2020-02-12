إسعاد يونس: روعة ذكريات نجوم الزمن الجميل

نشرت الإعلامية اسعاد يونس صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهر من خلالها عدد كبير من نجوم الزمن الجميل، Advertisements وعلقت عليها قائلة: حاجة روعة بجد، الف شكر. وعلقت عليها قائلة: حاجة روعة بجد، الف شكر. يذكر أن الإعلامية اسعاد يونس تقدم برنامج صاحبة السعادة يهدف للحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم السعادة يهدف للحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع.

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