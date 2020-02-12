طرح النجم أحمد المصلاوي أغنية جديدة من عنوان "ارسم حضنك" وذلك عبر قناة شركة روتانا علي اليوتيوب. أغنية "ارسم حضنك" من كلمات حيدر الأسير , وألحان همام حسن وتوزيع موسيقي محب الراوي. Advertisements

كلمات الأغنية ارسم حضنك وادفى بحنيتك واول ماشفت اعيونك حبيتك تخيل لو صارت ظلمة وتگعد .. خايف انه اول شمعة تضويلك جيتك بشفافك وردة ورايد اشتمها وبالگوة الروح گبالك ازلمها كون اطول بيني وبينك حضنة اسمع بيها النفس اللي بريتك تبقى.. معشعش بالگلب تبقى.... لفراگه صعب يلي... راهملي محب مدللني بالحضنات وحدك تكدر تاخذني من الدنيه شمحلاها اكعد يم وجهك يوميه حبك غير نفسيتي وريح گلبي محد مثلك شايل هالحنيه لك فدوه لهاي النضره لبعيونك اني مخبل حتى اكدر من دونك لو آخر يوم بعمري ..بيه اتمنى انت لوحدك اتمنى يجيبونك تالي... تالي وياك انه واليوم... بفراگك سنه وياك.. بس شفت الهنه ماشايف الدمعات وتگعد .. خايف انه اول شمعة تضويلك جيتك بشفافك وردة ورايد اشتمها وبالگوة الروح گبالك ازلمها كون اطول بيني وبينك حضنة اسمع بيها النفس اللي بريتك تبقى.. معشعش بالگلب تبقى.... لفراگه صعب يلي... راهملي محب مدللني بالحضنات وحدك تكدر تاخذني من الدنيه شمحلاها اكعد يم وجهك يوميه حبك غير نفسيتي وريح گلبي محد مثلك شايل هالحنيه لك فدوه لهاي النضره لبعيونك اني مخبل حتى اكدر من دونك لو آخر يوم بعمري ..بيه اتمنى انت لوحدك اتمنى يجيبونك تالي... تالي وياك انه واليوم... بفراگك سنه وياك.. بس شفت الهنه ماشايف الدمعات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أحمد المصلاوي يطرح ارسم حضنك علي يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.