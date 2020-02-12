فيديو.. بلقيس تريند يوتيوب بـ أرجوك

طرحت امس المطربة بلقيس أغنية جديدة تحمل عنوان "أرجوك " وذلك عبر موقع العالمي "اليوتيوب".
واحتلت الاغنية رقم 41 في قائمة تريند داخل مصر بموقع اليوتيوب.
كلمات الاغنية:
أرجوك لا نخسر بعض لا يكثر التجريح ماهو احنا اللي نعاند بعضنا ونجفى ماهو حبنا اللي بالخطا من عيونهنطيح من بعد ما عشنا عمر بالشوق واللهفه أرجوك لا تخلي الألم يجني علينا بالندم يرضيك حبنا اللي انظلم نقسى عليه يرضيك صوتك ما اسمعه وقلبك حنينه أوجعه والكل يمسح مدمعه وحده بإيديه أرجوك لا نصير حنا والزمن على بعض قاسين كافي علينا بهالزمن كل يوم في صدمة وياك يا روحي أنا من قلب مظلومين لا تصير حتى قلوبنا مافيها أي رحمة ارجوك لو مهما حصل أو انخنق فينا الأمل لا تخلي أوقات الزعل فينا تطول أرجوك حنا من لنا الا هوانا لبعضنا واعذرك واعذرني أنا مهما أقول أرجوك
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