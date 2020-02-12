صور.. إياد نصار يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر الفنان إياد نصار بعض الصور لزوجته علي حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. Advertisements وظهر من خلالها إياد برفقة زوجته، وذلك احتفالًا بعيد ميلادها وعلق قائلًا: الوقت بالنسبالي هو الوقت اللي بقضيه معاكي..غير كده ..أنا مستني الوقت اللي حقضيه معاكي...بحبك قد الكل إشي .. عيد ميلاد سعيد. هو الوقت اللي بقضيه معاكي..غير كده ..أنا مستني الوقت اللي حقضيه معاكي...بحبك قد الكل إشي .. عيد ميلاد سعيد. يذكر أن الفنان إياد نصار يشارك في مسلسل الخوابي، وهو من تأليف وفاء بكر، وإخراج محمد علوان، وبطولة كل من داوود جلاجل، غادة عباسي، سهير فهد، عبير عيسى، ديانا رحمة، أنور خليل، منذر خليل، نجلاء سحويل، رانيا فهد، رفعت النجار، عبدالكريم قواسمي.



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