شاهد.. محمد رمضان فى المستشفى

نشر الفنان محمد رمضان فيديو ساخر له و هى فى المشفى و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام Advertisements وعلق عليه قائلا : الدكتور اللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة يذكر ان الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل البرنس المقرر طرحه فى الموسم الرمضانى المقبل من تأليف و اخراج محمد سامى و تدور احداثه في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع. البرنس المقرر طرحه فى الموسم الرمضانى المقبل من تأليف و اخراج محمد سامى و تدور احداثه في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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