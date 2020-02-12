فيديو.. ديانا حداد تطرح ما حد يحس بالعاشق

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حدادا فيديو كليب جديد يحمل أسم " ما حد يحس بالعاشق" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر وألحان Advertisements فضل سليمان وتوزيع موسيقي عمر صباغ ومكس وماستر ناصر ساوند. فضل سليمان وتوزيع موسيقي عمر صباغ ومكس وماستر ناصر ساوند. ويشار الي ان اخر اعمال ديانا حداد أغنية بعنوان "جمالو" والتي حققت مليون مشاهدة باليوتيوب.

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