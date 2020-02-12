نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لوالدتها لتهنئتها بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام. Advertisements و علقت عليها قائلة: "أمى الجميلة كل سنة وأنت طيبة" كل سنة وأنت طيبة" يذكر أن أخر ما شاركت فيه النجمة هو فيلم الفلوس تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة. الماروق، يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.