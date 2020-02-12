اختتمت فيكتوريا أبرِل حديثها في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة بالحديث عن النجم المصري العالمي عمر الشريف، والمواقف التي جمعتهما. حيث تطرقت في حديثها عن صداقتهما قائلة: "شاهدت لعمر الشريف أكثر من فيلم وهو فنان رائع وصديق مميز يحب الخيل وهو من حمسني لزيارة مصر وحب شعبها وحضارتها وأنا أحبه كثيرا لأنه شخص رائع ومميز كفنان وإنسان وحزنت لرحيله وأفتقده كثيرا لأني أحبه". وهو فنان رائع وصديق مميز يحب الخيل وهو من حمسني لزيارة مصر وحب شعبها وحضارتها وأنا أحبه كثيرا لأنه شخص رائع ومميز كفنان وإنسان وحزنت لرحيله وأفتقده كثيرا لأني أحبه". جدير بالذكر ان ضمن حضور ندوة تكريم فيكتوريا ابرل في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، المخرج أمير رمسيس، الكاتب الصحفي حسن أبو العلا المدير الفني للمهرجان. Advertisements تناولت الندوة تاريخها السينمائي، والجوائز التي حصلت عليها، وعن تجربتها في السينما الامريكية والاوروبية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا أبرل تختتم ندوتها بالحديث عن عمر الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.