إياد نصار بصور مع زوجته إحتفالاً بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل الأردني ​إياد نصار​ مجموعة من الصور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها برفقة زوجته، وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها.

وأرفق الصور بتعليق أعرب فيه عن حبه الشديد لها قائلاً:"الوقت بالنسبالي هو الوقت اللي بقضيه معاكي..غير كده ..انا مستني الوقت اللي حقضيه معاكي...بحبك قد الكل إشي".

ومن ناحية أخرى، كان بدأ نصار تصوير دوره في مسلسل "ليالينا"، الذي من المقرر ان يعرض في موسم رمضان المقبل، وهو من إخراج أحمد صالح، قصة سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح.

العمل تدور أحداثه في إطار إجتماعي، ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الممثلين، وهم نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي.



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