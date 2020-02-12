هذا موعد الأربعين عن راحة نفس والدة المصمم اللبناني بسام نعمة

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ميرنا وليد - بيروت - بعد أربعين يوماً على وفاة عفيفة عبدو الحمصي والدة المصمم اللبناني بسام نعمة، يقام يوم الأحد 22 شباط 2020 قداساً وجنازاً لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشر من قبل الظهر في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس جديدة المتن في شارع الأنوار.
وتشكر عائلة الفقيدة كل من كان معها في حزنها وتدعو الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة على راحة نفس الراحلة عفيفة .
ونشر المصمم اللبناني بسام نعمة صورة الدعوة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليها بكلمات مؤثرة كاتباً: "اشتقتلك يا أمي".
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