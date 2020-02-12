ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني ​زياد برجي​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه برفقة الفنان اللبناني ​ملحم زين​، وهما داخل إحدى صالات السينما يشاهدان فيلمه الجديد "يوم إيه يوم لأ" الذي طرحه مؤخراً.

وظهر الفنانان داخل القاعة مع إنتهاء الفيلم، فيما كان لافتاً أيضاً وجود إبنة برجي، الذي علّق على الفيديو بالقول:"حبيب القلب ملحم .. انشالله هالصداقة ما بتشوف الا كل الخير يوم ايه يوم ايه .. يوم ايه يوم لأ ملحم قال حب الفيلم !!! انتو حضرتوا أو بعد"؟؟؟

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كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يشاهد "يوم إيه يوم لأ" برفقة زياد برجي وهذا ما قاله-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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