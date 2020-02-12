ميرنا وليد - بيروت - تفاجأت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ من قرار فصل الطيار أشرف أبو اليُسر من وظيفته، بعد سماحه للفنان المصري محمد رمضان بالتقاط فيديو من داخل غرفة قيادة إحدى الطائرات الخاصة.

وقالت وفاء في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المصرية، إنَّه كان من الممكن تغريم الطيار أو توجيه إنذار إليه، معتبرة أن قرار فصله ووقفه عن مزاولة المهنة أكبر من تفاصيل الواقعة نفسها، مضيفة: "الراجل ميستاهلش كل ده".

ويشار الى أن الحادثة حدثت في شهر تشرين الأول الماضي، عندما نشر رمضان صورة ومقطع فيديو من داخل غرفة قيادة طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين يقول: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، لينتشر هذا المقطع على نطاق واسع، وتقرر الجهة المعنية فصل الطيار عن عمله بشكل نهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تدافع عن الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.