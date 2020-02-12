حكيم يطلق "قلبي يا ناس" من ألبوم "الراجل الصح"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق ​الفنان المصري حكيم​ أغنية "قلبي يا ناس" من ألبومه الجديد "الراجل الصح" عبر "يوتيوب" وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، والكليب من إخراج مازن نيازي.

وكان طرح قبلها حكيم أغنية "الله يسامحك" من كلمات أمل الطائر، ألحان حسام الدين مصطفى وهاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

ويقول مطلع الأغنية: "كل جرح في قلبي، في قلبي منك .. بيدعي عليك، كل دمعه في عيني، في عيني منك .. هتجرح عينيك".

إضافة لأغنية "الصعيد يا دولة"، التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج و توزيع إسلام شبيسي.

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