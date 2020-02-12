جاد شويري يوجّه رسالة لـ سيرين عبد النور بعد نجاح "ليلة"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان والمخرج اللبناني ​جاد شويري​ رسالة للفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، وذلك بعد نجاح عملهما الجديد الذي جمعهما، بإخراجه لكليب أغنيتها الجديدة "ليلة" التي طرحتها مؤخراً.

ونشر شويري عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما من كواليس التصوير، وعلّق بالقول:"لما منحكي عن الرقي وعن الجمال وعن الروح الحلوة والصوت الحساس ما فينا ما نعرف انو عم نحكي عنك...انبسطت بالتعامل معك لانك اهضم وألطف شخصية بتمنالك النجاح بكل خطوة".

ومن ناحية أخرى، كان علم موقع "الفن" أن تعاون جديد يجمع شويري بالفنانة اللبنانية كارول سماحة في انتاج واخراج اغنية جديدة تم تسجيلها بمصر، وهي أغنية مصرية رومانسية، من ألحان اسلام زكي وكلمات أمير طعيمة وستصدر بعد عيد الحب.

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