ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت معلومات عن قصة حب عاصفة ضربت حياة الفنان وائل كفوري حين إلتقى بسيدة من الطبقة المخملية في أميركا، وسيتم الارتباط في الصيف المقبل، من دون الدخول في تفاصيل جديدة حول الخطوة الاسرية التي ينوي النجم الاقدام عليها بعد طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة.
وهناك مصادر تشير الى ان هناك من أضاف التوابل الى الحقيقة، كما حصل حين تم تداول قصة حب وائل والاعلامية جيسيكا عازار، قبل أن تنفي هي الخبر.
وائل المنشغل بجولته الفنية في الخارج وليس متفرغاً للحب والغرام، هو حريص جداً على خصوصية حياته العاطفية ولا يسمح بتسريب أية معلومة الا بعد الموافقة عليها، وليس من المفهوم حتى الآن كيف إستطاع البعض الوصول الى هكذا تفاصيل خاصة من أميركا، إلا في حال كان محيط الفنان يريد رمي قنبلة دخانية في الاجواء للفت الانتباه او لإرسال رسالة معينة الى طرف ما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنفصاله عن أنجيلا بشارة هل يرتبط وائل كفوري مجدداً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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