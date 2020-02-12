تراند اليوم : بمناسبة عيد الحب.. “هشام عباس”: يطرح أغنية “هي دي” عبر أنغامي

طرحت اليوم شركتا “مزيكا وعالم الفن” للنجم هشام عباس على موقع “أنغامي”، أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الحب وهي بعنوان “هي دي”، الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب.

الجدير بالذكر أن الفنان هشام عباس قرر ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير “عامل ضجة” الذى طرحته شركتا “مزيكا وعالم الفن” في نوفمبر الماضي، أغنية “هي دي” سيتم طرحها على “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية السبت القادم.

ويقول مطلعها: “هي دي اللي عيوني عليها الله الله الله الله، أجمل هدية هي دي اللي عيوني عليها الله الله الله الله، يكتبها ليا اللي أنا شايفه بعيني سحره خدني في ثانية معاه، لما بشوفها بسمي ودايمًا أقول سبحان الله”.

وكانت آخر حفلات عباس حفله برأس السنة بمسرح “الفيلدج” داخل كايرو فيستيفال سيتي مول بمنطقة التجمع الخامس، التي بدأها بأغنية “متبطليش” واستقبله الجمهور بترحاب شديد وحرصوا على ترديد الأغنية معه.