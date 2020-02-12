تراند اليوم : عيون قلب جمهورها .. عزيزة جلال تعود من جديد للغناء بعد غياب سنوات

تعود الفنانة عزيزة جلال الى الغناء بعد اعتزالها منذ 34 بأغنية ” فرق كبير ” حسبما أكد ملحن الأغنية جميل محمود لـ إي تي بالعربي.

والأغنية من كلمات الشاعر الراحل ابراهيم خفاجي وألحان الملحن السعودى جميل محمود ومن المقرر طرح فرق كبير ” قريبا بالأسواق.

يُذكر أنه في سنة 1985 وبينما كان الموسيقار محمد عبدالوهاب يعد لها لحنًا خاصًا لها، اختارت عزيزة جلال الأمومة واعتزلت في قمة المجد والشهرة.

وفاجأت الأوساط الفنية بقرار اعتزالها وزواجها من رجل أعمال خليجي، وتفرغت بعدها لأسرتها، ورفضت عروضًا مادية مغرية للعودة للغناء، كما رفضت عروضًا سينمائية في بداية مشوارها في القاهرة.

والجدير بالذكر ان الفنانة عزيزة جلال أحيت أول حفل لها بعد عودتها إلى الغناء فى ديسمبر 2019 على مسرح “شتاء طنطورة”.