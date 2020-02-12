تراند اليوم : بعد عملية القسطرة.. خالد النبوي يشكر محبيه بهذة الطريقة

نشر الفنان خالد النبوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ليعد أول تعليق له بعد أزمته الصحية التى تعرض لها منذ أيام ودخل على اثرها المستشفى واجراى عملية قسطرة فى القلب.

وقال خالد النبوى : “الحمد لله حتى يرضى.. الجمهور الحبيب الصديق، أساتذتي العظماء..أصدقائي.. زملائي الأعزاء الغاليين قوي”.

واضاف خالد قائلا : “التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغاليه مستحيل.. اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم و قربكم..دمتم قريبين يا أحباب.. الحمد لله أنا بخير.. عمر الشقي بقي..ولسه تراللي وعايز يمثل”.

وكان غادر خالد النبوى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وذلك بعد أن تعافى بشكل كامل من وعكته الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

وأوضح الدكتور جمال شعبان استشارى القلب والأوعية الدموية الحالة الصحية للفنان خالد النبوى اليوم الخميس مؤكدًا أنه غادر المستشفى متوجهًا إلى منزله.