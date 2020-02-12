تراند اليوم : “غادة عبد الرازق” بفستان زفاف.. و الجمهور: “استحي يا تيتة”

فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق، جماهيرها بإطلالة مختلفة ونشرت صور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.
وارتدت “غادة” فستان زفاف أبيض لامع، وطويل مفتوح من منطقة الصدر ورفعت شعرها بشكل يتناسب مع الفستان، واعتمدت على المكياج البسيط الذي أبرز ملامحها، وعلقت على الصور: “ميرسي هاني البحيري”.
ولاقت الصور العديد من التعليقات من متابعيها، فكانت الفنانة فيفي عبده والفنانة لطيفة من أول الذين أبدوا إعجابهم به، كما علق متابعي الفنانة عليه فمنهم من أعجبهم الفستان وآخرون استنكروا ارتدائها لفستان زفاف وهي في هذا العمر.
وعلق أحدهم قائلًا: “بصراحه الفستان وحش اوي.. انتي احلي من الفستان”، وعلقت أخرى: “فستان ايه ياتيته لسه.. استحى ياختى”.
وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل “سلطانة المعز”، الذي من المُقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2020، وهو من إخراج محمد بكير، ومن تأليف إياد إبراهيم.
والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي، وأوضحت خلال لقائها مع برنامج “The Insider” بالعربي، أن سبب تسمية المسلسل باسم “سلطانة المعز” هو هو تجسيدها لدور فتاة تدعى “سلطانة” التي ورثت عن والدها محلات “كبدة” وتعيش في منطقة المعز.
وتحدثت غادة عبد الرازق عن علاقتها بالجمهور من خلال مواقع السوشال ميديا، مشيرًة أنها أحيانًا تتعرض للسخرية والتعليقات السلبية والتنمر، مع كل صورة تنشرها عبر صفحتها بموقع “انستجرام”.
وأضافت أنها تتقبل الأمر أن يحبها البعض ويكرهها الأخرون، قائلًة: “أنا بعمل اللى يريحني، بنزل الصورة حاطه مكياج أو مش حاطه مكياج مش مهم”.