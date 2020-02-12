لايف ستايلز ستوديوز: كنزة مرسلي قرّبَت اللهجة الجزائرية الى العالم العربي

يقترب فيديو كليب أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “كانت باينة” من كسر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على طرح العمل.

من هنا، أكدت شركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” في تغريدة لها “أن أغنيات النجمة كنزة مرسلي قربت اللهجة الجزائرية الى العالم العربي وأصبحت من اللهجات المفهومة للجميع“.

بدورها ردّت كنزة على الشركة قائلة: “هذا بفضل وساعة صدر لايف ستايلز ستوديوز وحبها للثقافة العربية المتنوعة والعريقة والسعي للسمو بها لأعلى المراتب وبأرقى الصور“.

أيضاً أغنية “كانت باينة” تصدرت الترند في الجزائر، كما احتلت المركز ضمن “توب 5” في برنامج “actu_dz” على القناة الجزائرية “د زاير” أو DZairtv.

“كانت باينة” درامية وهادئة، وهي باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع: ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الذي صوّر العمل في لبنان.

نذكر أن قصة نجاح تجمع بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز خاصة أن أغنية “كانت باينة” هي التعاون الرابع بينهما بعد “ملكة سبأ”، “قتّال” و “La Casa Del Amor “.