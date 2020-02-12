أمية ملص تعلق على إطلالتها المختلفة.. وستكون "المرأة العنكبوت" الشريرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة السورية أمية ملص إنها باتت تريد الخروج عن نمطية أدوارها، وأن تبتعد عن شخصية الأم الضعيفة المغلوب على أمرها والتي رافقتها في أدوار كثيرة قدمتها سابقا، مفضلة تقديم شخصية المرأة الشريرة التي تتحكم بكل شيء.

وأضافت ملص لـ"فوشيا" أن هذه الشخصية أغرتها للمشاركة في ثلاثية "المرأة العنكبوت" التي أنهت تصويرها قبل أيام وتجسد فيها شخصية أم، لكن بشكل مختلف وجريء وهي فعلا ستكون المرأة العنكبوت الشريرة التي تتبع شهواتها وغاياتها ومصالحها على حساب أبنائها، غير مكترثة بما يجب فعله تبعا للأخلاق أو حتى لمشاعر الأمومة.

وتابعت:"هي شخصية مركبة مريضة نفسيا وليس لديها قيم أخلاقية وتفتقد لمشاعر الأم الحقيقية ومهملة لمنزلها".

وأعربت عن سعادتها بهذا التحدي الجديد والمختلف عن شخصياتها، كاشفة عن أنها ترددت في البداية بقبول هذه الشخصية، لكن بعد قراءتها للنص أحبت الفكرة وقررت أن تقدمها بكل الشغف الفني الذي تحمله.

وحول أعمالها الأخرى التي تستعد للمشاركة بها في رمضان المقبل؛ بينت أنها تستعد لتصوير مشاهدها بالمسلسل الشهير "بقعة ضوء" بجزئه الخامس عشر وهو عمل اجتماعي كوميدي مؤلف من لوحات منفصلة ناقدة وهادفة تتناول يوميات المواطن السوري ومن إنتاج شركة سما الفن.

Advertisements

كما كشفت عن استعدادها للمشاركة في عمل اجتماعي معاصر مع شركة إيمار الشام لم تعلن عن تفاصيله، واكتفت بالقول إن شخصيتها ستكون أما حنونا.

إطلالات مختلفة

وحول إطلالاتها المختلفة، واهتمامها بظهورها في الفعاليات المتنوعة؛ قالت ملص إنها تستشير اصدقاءها أحيانا في ظهورها. مضيفة أنها تحب كثيرا الأزياء، ولديها اهتمام بمتابعة خطوط الموضة، وتختار أزياءها تبعا لما تحتاجه المناسبة وما تتطلبه من أزياء وألوان، مشيرة إلى أنها تحب التجديد دائما في إطلالاتها، لكنها ترتاح كثيرا للإطلالات البسيطة والأنيقة خلال الأيام العادية.

يشار إلى أن الفنانة أمية ملص رشحت نفسها مؤخرا كعضو متمم لمجلس نقابة الفنانين، ورأت أن ترشيحها نابع من رسالتها الفنية، وحبها لتقديم خدمة للفن وللفنانين السوريين والدراما السورية.