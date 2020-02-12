أصالة تحيي حفل عيد الحب في العاصمة الإدارية الجديدة الخميس

تستعد الفنانة أصالة لحفلها الغنائي على مسرح الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب.

ويشار إلى ان تذاكر الحفل قد قاربت على النفاذ ،والتي بدأت بقيمة 1000 جنيه وأقصاها 2000 جنيه.

يذكر أن أصالة قد أحيت الأسبوع الماضي حفلاً غنائياً في الكويت، ضمن احتفالات مهرجان هلا فبراير بمشاركة الفنان ماجد المهندس، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من محبيها، قدمت لهم أصالة مجموعة من أغانيها أهمها "شامخ" التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وحصلت على أكثر من 9 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أصالة تنشر صورة من استعدادات حفلها بالقرية العالمية في دبى

أصالة تحصد 4.5 مليون مشاهدة بـ "شامخ" عبر موقع "يوتيوب"