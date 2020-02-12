ساندي تطرح أغنية "زي التمثال"

طرحت الفنانة ساندي كليب أغنيتها الجديدة "زي التمثال"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات وألحان: ساندي، توزيع: هاني يعقوب. وتعتبر "زي التمثال" هي رابع أغنيات ساندي التي تتضمن ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، حيث سبق وطرحت أغنياتها الثلاث" طبع الشتا، ريموت حياتك، كان عادي" على قناتها الرسمية على "يوتيوب". Advertisements قد يهمك أيضا: ساندي تُؤكّد أنّ "عيش حياتك" يتضمَّن الرسائل المنتج ميدو منيب يكشف تفاصيل ألبوم ساندي الجديد

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