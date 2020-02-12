أحمد السعدني يتفاعل من جديد مع أغنية سقف بصحبة كلبه

القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان أحمد السعدني فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ظهر فيه مع الكلب الخاص به وهو يغني أغنية رامى جمال "سقف"، والتي أصدرها رامي مؤخرا وتفاعل معها الكثير من الفنانين أيضا. وعلق عليها قائلا: "وراء الكواليس سقف سقف".

وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي: لطيف جدا أغنية جميلة وفنان رائع صباحك دايما بيضحك يا اخى والله بشوف مصر فيك دايما وطرحت شركة "نجوم ريكوردز" عبر قناتها على "يوتيوب"، فيديو كليب الفنان رامي جمال "سقف" والذي شاركه الغناء فيه نخبة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع. Advertisements قد يهمك أيضا: أحمد السعدني يشارك جمهوره بأحدث صورة لوالده أحمد السعدني يوضح معنى كلمة سالمونيلا

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