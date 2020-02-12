ريما يوسف تُطلِق أغنيتها الأولى

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""الخليج 365"" من بيروت: وقّعت الفنّانة اللبنانيّة الشابّة ريما يوسف عقد إنتاج مع "Universal Music MENA"، فانضمّت بذلك إلى نجوم الشركة وأطلقت عبرها أغنيتها الأولى "معليش" التي أصبحت مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الفيديو كليب فقد تم إطلاقه على قناة YouMusic.



يوسف

وعن "معليش"، قالت ريما: "هذا تعاوني الأوّل مع الشركة الرائدة Universal Music MENA، وهو سيُشكّل فصلاً جديداً في مسيرتي الفنيّة". وأضافت:"هذه الأغنية هي وليدة الصدفة. لقد شعرت يوم كتبتها أنني بحاجةٍ لإطلاق العنان لأفكاري ومشاعري، فجاءت النتيجة هذا العمل الذي يتّسم بالعفويّة والإيجابيّة. ولقد كتبت أيضاً سبع أغنيات أخرى أستعدّ لطرحها تباعاً".

يُذكر أنّ أغنية "معليش" من كلمات وألحان ريما يوسف وتوزيع عبّاس صبّاح، وتصف من خلالها حالة حبّ مُحيّرة في أجواء مرح ساخرة. علماً أنها تحمل نمط موسيقى البوب، وصُوّرت على طريقة الفيديو كليب ضمن مشهديّة بسيطة في إستوديو "Sima Performing Arts". حيث ساهم كلّ من علاء كريميد ولانا فهمي في تصميم رقصة خاصّة بالعمل قدّمتها ريما مع أداء الأغنية.

تجدر الإشارة أنّ ريما، التي وُلدت في أبيدجيان وعاشت بعدها في لبنان، إلتحقت بالمعهد الفنيّ عن عمر صغير جداً حيث برزت من خلال إمكاناتها الصوتيّة العالية وقدّمت العديد من الحفلات والمهرجانات اللبنانيّة. كما أنّها تُتقن الغناء بلهجات عربيّة مُتعدّدة أضف إلى لغات أجنبيّة مُتنوّعة.