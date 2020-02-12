شكرا لقرائتكم خبر عن الإسرائيلية غدير كمال مريح تسرق لحن "بشرة خير" بحملتها الانتخابية بالكنيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرقت المرشحة غدير كمال مريح، إسرائيلية من عرب 48 ، لحن أغنية "بشرة خير" للنجم الإماراتى حسين الجسمى، وذلك اثناء الحملة الدعائية الخاصة بها في انتخابات الكنيست، المقرر إقامتها الفترة المقبلة، وذلك تحت عنوان "نتابع معاً المسيرة".

واحتوت الأغنية على المرشحة بجانب نتنياهو ، وهى تلقى بخطابها في الكنيست والمؤسسات الإسرائيلية، لتوضح انتماءها اليهودي وحبها الشديد لإسرائيل.

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