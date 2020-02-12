شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يظهر في مسلسل باسم Puerta 7 عن مجموعات الألتراس والمشجعين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد، يعود النجم الأرجنتينى المثير للجدل، ديجو مارادونا، للظهور للأضواء، ولكن هذه المرة، من خلال مشاركة قصيرة فى مسلسل تليفزيونى يحمل اسم "Puerta 7"، فبعد أن قدمت شبكة hbo فيلما عن الأسطورة الأرجنتينية، باسم Diego Maradona، وهو فيلم سيرة ذاتية ودراما، يتضمن الفيلم مشاهدة وثائقية لمارادونا، والفيلم من بطولة الأشخاص الحقيقين وهم دييجو أرماندو مارادونا، دييجو مارادونا جونيور، كلوديا فيلافان، كرادو فيرلاينو، ماريا روزا مارادونا، كريستيانا سيناجرا.

ولكن في حالة مسلسل Puerta، فالأمر يختلف، وذلك لأن العمل تدور أحداثه حول مجموعة الـ barrabravas، والتى يقال أن مجموعات الألترس تفرعت منها فى فترة من الفترات الماضية في الثمانينيات أو التسعينات.

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بوستر المسلسل

ويتضمن المسلسل مشهدا من مشاهد لا تنسى لمارداونا، الذى يتحدث فيه للجمهور قائلا " : "لقد كنت مخطئًا، لقد دفعت، لكن الآن العديد منهم كانوا مخطئين، وكرة القدم تدفع ثمنها، لم أكن أعتقد ذلك، لكن نعم، الكرة ملطخة"، وهو الخطاب الذى ألقاه عام 2001. أي قبل 19 عاما، ومن القرر أن يبدأ عرض المسلسل Puerta 7 في 21 فبراير الجارى، وقد نشر مارادونا فى حسابه على "إنستجرام"، هذا المشهد.

مارادونا لعب في صفوف المنتخب الأرجنتيني بين عامي 1977 و1994، وقاد فريقه للفوز ببطولة كأس العالم سنة 1986، ولكن مارادونا لم يحقق نجاحا كمدرب.