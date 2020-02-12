شكرا لقرائتكم خبر عن "هى دى".. هشام عباس يحتفل بـ عيد الحب بهذه الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح اليوم النجم هشام عباس أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الحب بعنوان "هي دي" على أحد التطبيقات الشهيرة، الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، ومن المقرر أن يطرحها على موقع الفيديوهات شهير يوتيوب خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن الفنان هشام عباس قرر ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب حين طرح "عامل ضجة" اسم أحدث ألبوماته الغنائية مؤخراً، وحققت أغانيه ردود أفعال ايجابية حين تم طرحه في نوفمبر الماضى.

كما سيتم طرح أغنية هشام عباس "هى دى" على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية السبت القادم.. ويقول مطلعها:..

هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله اجمل هدية

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هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله يكتبها ليا

اللى انا شايفه بعينى سحره خدنى فى ثانيه معاه

لما بشوفها بسمى ودايما اقول سبحان الله

ألبوم "عامل ضجة" لـ هشام عباس ضم 11 أغنية هي : "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

كما تضمن الألبوم أغنية "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.