شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر كمال يكشف حقيقة أغنية "بنت الجيران" وخلافه مع شاكوش فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف المطرب الشعبى عمر كمال خلال لقائه بقسم الفن في جريدة الخليج 365، عن أغنية "بنت الجيران" التي حصدت ملايين المشاهدات، بالإضافة إلى حقيقة خلافاته مع المطرب حسن شاكوش، حول الأغنية الشهيرة التي جمعتهما، وعدم استفادته مادياً من وراء تلك الأغنية، فضلا عن كواليس الأغنية وآراء الجمهور حولها، وهي الأغنية التي أثارت جدلا كبيراً منذ طرحها.

وكان قد نشر المطرب عمر كمال من خلال حسابه على فيس بوك رسالة لزميله حسن شاكوش الذى قدم معه مهرجان "بنت الجيران"، قائلا: "مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة.. فى برامج ومقابلات وأخبار وفى كل حتة.. الناس عارفة كويس جدا مين بيغنى إيه وعارفة أن (سكر محلى محطوط على كريمة) ( بنت الجيران شغلالى أنا عنيا).. كوبليهات عمر كمال.. المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة.. حور وغير عنوانين وخد تعب غيرك.. ربنا الغنى عن كل حاجة".





وهو ما يشير إلي وجود خلاف بينه وبين زميله حسن شاكوش، وهو ما دفع الخليج 365 للتواصل مع عمر كمال للتعرف على أصل الحكاية ، حيث قال المطرب عمر كمال في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أنه تعرض لظلم كبير جدا بعد تقديمه مهرجان "بنت الجيران".





وأوضح كمال أن المهرجان تعرض لمشاكل كثيرة قبل انطلاقه وأنه قام بحل تلك الأمور ليظهر العمل إلى النور، وأنه سعى بشكل كبير للترويج للعمل على صفحته الشخصية وصرف مبالغ مالية لعمل الدعاية، إلا أنه بعد النجاح الكبير للمهرجان وجد نفسه مهمشا ويتم تجاهل دوره في إنجاح المهرجان رغم أنه شريك نجاح في المهرجان.

وأضاف عمر لـ"الخليج 365" أنه لم يتقاض مليما واحدا من فلوس اليوتيوب رغم أن المهرجان حقق 83 مليون مشاهدة، ومازال يحقق مشاهدات أخرى، و"شاكوش خد الفلوس كلها"، مشيرا إلى أنه يسعى للحصول على حقه الأدبي.

وعما اذا كان كمال قام بتحرير عقود لضمان حقوقه المالية في المهرجان، قال عمر كمال إنه كان يتعامل بنية صافية ولم يقم بتحرير أي عقود تضمن حقوقه لكنه على الأقل يحاول الحصول على حقه الأدبي كشريك نجاح بنسبة 50% .

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وأشار عمر كمال أن حسن شاكوش قام بتغير اسم المهرجان ووضع عنوانه "مهرجان بنت الجيران بهوايا انتي قاعده معايا " وهي كلمات الكوبليه الخاص به رغم ان المهرجان كان بعنوان " مهرجان بنت الجيران عمر كمال وحسن شاكوش".

سكر محلي محطوت علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. وتجيني تلاقيني لسه بخيري.. مش هتبقي لغيري.. ايوة انا غيري مفيش

بنت الجيران شغلالي انا عنيا.. انا في المكان في خلق حواليا.. مش عايز حد ياخد بالو من اللي انا فيه

شوفت القمر سهرني لياليا..وهموت عليكي ربي العالم بيا.. سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه.. بهوايا انتي قاعدة معايا.. عنيكي ليا مرايه ياجمال مراية العين.. خليكي لو هتمشي هناديكي.. انتي ليا انا ليكي احنا الاتنين قاطعين.. تسيبيني اكرة حياتي وسنيني

هتوه ومش هلاقيني واشرب خمور وحشيش.. وتجيني تلاقيني لسه بخيري.. مش هتبقي لغيري ايوة انا غيري مفيش.. سكر محلي محطوت علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. عليكي بصة تخلي العاقل مجنون.. دوبتي قلبي بخطوة من رجلك.. سحبتي روحي سابتني وراحتلك.. انا بيكي وليكي ومعاكي لازم هكوون.. شغلاني مش هقولك تاني.. طب الف حاجة وجعاني بشوف عنيكي ارتاح

"ياملاكي تروح حياتي فداكي.. افضل وراكي وراكي في اي مكان يتراح.. بصيلي هزي وسطك ميلي سيبي عينك تحكيلي.. اللي انتي مخبياه".

وقوليلي فهمتي ايه من عيني.. وعلي السؤال جاوبيني لو تحبيني قوليلي.. فهمتي عيني من قبل م أتكلم.. مش عايز غيرك عليكي انا مصمم، عودك جمالك كل اللي فيكي يتحب.. دمك خفيف وضحكتك شربات.. زي العسل روحك يا حلاويات.. علشان حبك محتاجلي مليون قلب