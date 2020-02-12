شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل خالد سليم لـ عيد الحب بدار أوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار أوبرا بالإسكندرية عن نفاد تذاكر حفل المطرب خالد سليم في عيد الحب علي مسرح سيد درويش، ومن المقرر أن يغنى خالد سليم بالحفل الذي يقام يوم الجمعة 14 فبراير مجموعة من أغانيه الجزائرية، أبرزها "حلم عمرى"، "عيش"، "عيشنا أد ايه"، "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن"، "فنجان القهوة".

وفي سياق مختلف انتهى خالد سليم من تصوير أغنيته الجديدة "اللى فات مات" على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، ومن المقرر طرحه فى عيد الحب.

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وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وكان خالد سليم أحيا حفلا غنائيا مؤخراً في دار أوبرا دمنهور يوم 25 يناير الماضى، ورفع شعار كامل العدد، وأشعل حماس الجمهور بعدد من الأغاني ومنها "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن"، "عيش"، "بهرب من نظرات الناس"، "يا هوى"، "نسم علينا الهوى" لفيروز، و"عشنا قد ايه"، تلاها "خمس دقايق"، "ولا ليلة ولا يوم"،"صبرى عليك طال"، كما شدى بأغنيات "على حسب وداد قلبى"،"جبار" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ و"بلاش الملامة".

وكان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه العام الماضى، وشارك خالد فى بطولته درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض ومها نصار وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد أحمد ماهر وأحمد كرارة وهاجر الشرنوبى ومحمد لطفى شاهين وأحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.